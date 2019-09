A seleção brasileira masculina de basquete venceu a Nova Zelândia neste domingo por 102 a 94 e estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Basquete, disputada na China.

Diante de um time bastante rápido, o Brasil sofreu no início do jogo, mas contou com grandes atuações dos veteranos convocados pelo técnico Aleksandar Petrovic para deslanchar no terceiro quarto e conquistar um importante triunfo para a sequência do torneio.