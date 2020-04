O brasileiro preso em Barcelona, na Espanha, suspeito de assassinar três moradores de rua na cidade, deverá prestar depoimento perante um juiz nesta quinta-feira, através de videoconferência, segundo apurou a Agência Efe.

O acusado, que tem 35 anos, está detido em uma das unidades das forças regionais de segurança da Catalunha. A realização de uma audiência não presencial é motivada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A polícia aponta que o brasileiro pode ter envolvimento em três assassinatos. De acordo com as investigações, as vítimas foram atacadas à noite, com o autor utilizando violência "desmedida e gratuita", sem dar chance de defesa.

Neste mês, a capital da Catalunha, segunda cidade mais populosa da Espanha, registrou quatro mortes violentas de moradores de rua em um intervalo de pouco mais de um mês. A polícia não aponta ligação do preso ontem com o primeiro dos crimes, ocorrido em 18 de março.

O acusado, que tem registro de prisão junto a polícia de Zaragoza, por crime contra o patrimônio, vivia em um trailer que ficava estacionado ao lado de um parque no bairro Sant Cugat del Vallès, em Barcelona. O veículo já foi alvo de operação de buscas, conforme a Efe apurou.

As autoridades espanholas também investigam se o homem cometeu crimes no Brasil e em Portugal, onde também viveu.