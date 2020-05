Um adolescente brasileiro de 17 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira na província de Toledo, na Espanha, acusado de matar a tiros o pai e a madrasta, segundo informações obtidas pela Agência Efe.

As mortes aconteceram na mesma localidade, e as duas vítimas também tem nacionalidade brasileira, segundo fontes da investigação.

De acordo com a apuração da reportagem, o corpo do homem baleado apresenta duas perfurações, nas costas e no lado direito do corpo.

Fontes do serviço de emergência local indicaram à Efe que na quarta-feira foi recebida uma ligação, com denúncia de tiros, em uma casa no município de Villarejo de Montabán, que fica na província de Toledo.

O médico que fazia parte da equipe que atendeu a chamada encontrou duas pessoas mortas, um homem de 38 anos e uma mulher de 25.

O prefeito da pequena cidade, Salvador Aguilar, chegou a comentar o caso, informou à Efe que o pai do suposto autor dos disparos tinha uma boa relação com os vizinhos e ainda disse estar arrasado com o crime.