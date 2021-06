Com um total de sete indicações, o filme brasileiro "Três Verões", de Sandra Kogut, é um dos principais concorrentes ao VIII Prêmio Platino de Cinema Ibero-Americano, que divulgou nesta sexta-feira uma lista encabeçada pelo colombiano "El olvido que seremos", com 12 indicações, e na qual também se destacam o argentino "Las siamesas" (8), o espanhol "Las niñas" (6) e os mexicanos "El baile de los 41" e "Ya no estoy aquí" (5).

Os organizadores do prêmio, a entidade gestora EGEDA e a federação de produtores ibero-americanos FIPCA, anunciaram hoje a lista com os 20 pré-selecionados por categoria, entre um total de 141 produções, durante um evento realizado nos Teatros del Canal, em Madri, antes das nomeações finais.