Isadora Camargo.

Madri, 13 dez. (EFE) - Representantes de grupos indígenas e de organizações da sociedade civil brasileira deixam a Espanha nesta sexta-feira depois de 11 dias com críticas à divisão em pavilhões feita pela organização da 25ª Cúpula do Clima da ONU (COP25), o que teria gerado segregação no evento.

Fora da comitiva enviada pelo governo de Jair Bolsonaro por uma mudança de protocolo feita sem aviso prévio pelo Itamaraty, esses grupos não tiveram acesso ao pavilhão que recebeu os painéis de negociações entre as delegações governamentais.

A cúpula foi dividida em duas áreas pela organização da COP25. Em uma delas, batizada como Green Zone (Zona Verde), capaz de receber até 5 mil pessoas, ficavam o Pavilhão Indígena, uma zona de atividades para jovens e outra para o diálogo de organizações sem fins lucrativos que foram até Madri.

Já no pavilhão maior, a Blue Zone (Zona Azul), aconteciam as tratativas sobre os principais temas da cúpula, como parcerias e negociações entre países, além das conferências de presidentes, ministros e representantes das Nações Unidas.

"Não fomos convidados a participar e nem podíamos. As negociações e as grandes conferências ficaram a cargo de uma camada de autoridades sem a sociedade civil, mas não fomos embora daqui para desempenhar nosso papel de fiscalização", afirmou à Efe a líder da tribo Arara, do Acre, Francisca Arara.

Já a líder indígena Sonia Guajajara, candidata à vice-presidência pelo PSOL nas eleições de 2018, também criticou a organização do evento por separar "as vozes oficiais da sociedade civil". Ela esteve no evento como parte de um grupo de 20 representantes de povos indígenas.

"Todas as COPs merecem uma crítica forte em relação à forma como são organizadas com pouca participação dos povos indígenas. A burocracia é muito grande para o cadastramento, há cotas para a participação da sociedade civil e essa separação de onde está a sociedade e onde estão os governos tomando decisões oficiais. Como se garantir uma decisão sem a participação das pessoas?", questionou.

Guajajara disse entender que o evento é importante para a circulação de ideias e para exercer pressão, mas criticou o fato de não haver uma participação efetiva da sociedade civil nos espaços de negociação. Para ela, falta integração entre governos e os demais participantes.

Além dos questionamentos à organização, Guajajara também criticou o governo de Bolsonaro pela participação na COP. "Foi a pior participação do Brasil em todas as edições da cúpula", frisou.

"Como o Brasil vem aqui pedir recurso e desregulamenta todos os órgãos públicos que fiscalizam essas ações (contra o meio ambiente)? O receio que temos é que se esses recursos forem captados possam ser usados para indenizar quem está invadindo terra indígena. Nosso país está uma verdadeira balbúrdia", disse ela.

Guajajara se referia à Medida Provisória 910, que prevê a regularização fundiária de terras da União e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira. Ambientalistas e a oposição criticam o texto do projeto por considerarem que as novas regras promoveriam a grilagem de terras na Amazônia.

A MP910 foi apresentada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e pelo presidente do Incra, Geraldo Melo Filho, ambos da bancada ruralista. As novas normas, em vigor desde a quarta-feira, ainda serão analisadas pelo Congresso, que deve apreciá-las em até 120 dias.

A proposta repercutiu tão mal na COP25 que deu ao Brasil o segundo "Fóssil do Dia". O prêmio de protesto é oferecido pela Rede Internacional de Ação Climática (CAN), que agracia países que se destacam por ações contrárias à proteção do meio ambiente.

Antes da MP910, o Brasil já ganhou seu primeiro "fóssil" devido à posição do governo federal de "culpar a sociedade civil pelas queimadas na Amazônia". O segundo troféu veio pelo que a CAN considera como uma tentativa de "legitimar a grilagem de terras e a anistia do desmatamento".

"Há uma grande ausência de credibilidade do governo nesse momento pelo comportamento negacionista do presidente e pelas declarações deslocadas do ministro do Meio Ambiente. O mundo olha com muita desconfiança para o Brasil", destacou o coordenador de economia de baixo carbono do Instituto Clima e Sociedade, Gustavo Pinheiro.

Como evidência desta falta de credibilidade, Pinheiro citou o isolamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que, segundo o ativista, só se reuniu com as organizações não governamentais brasileiras depois de pressionado, sequer permanecendo até o fim do encontro.

"A comitiva brasileira sequer foi à Zona Verde e houve pouca interação do governo brasileiro com a sociedade civil nesta COP. Só tivemos uma reunião com o ministro Salles, convocada pela sociedade, e ele sequer ficou até o término do evento, um sintoma de que ele destoou muito do que tradicionalmente ocorre e que reflete a falta de articulação", ressaltou.

Pinheiro também fez coro às críticas sobre a divisão entre os pavilhões, o que praticamente impediu debates conjuntos.

"Nós do Brasil tivemos uma dificuldade adicional com a mudança do protocolo feita pelo Itamaraty, que antes credenciava todos os brasileiros como membros da delegação (governamental). Ela já chegou a ter mil pessoas, mas agora mudou", explicou Pinheiro.

O representante do Instituto Clima e Sociedade disse que a mudança não foi avisada com antecipação e nem foi explicada pelo governo de Bolsonaro, pegando muitos de surpresa.

A divisão dos pavilhões não foi uma exclusividade da COP25, organizada em Madri depois da desistência do Chile devido aos protestos contra o presidente do país, Sebastián Piñera. Segundo Pinheiro, isso sempre ocorreu, mesmo a ONU sabendo que a separação prejudica muito a integração entre os participantes.

Para o diretor ambiental do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), André Guimarães, a importância de as entidades estarem presentes nas na cúpula é associada ao fato de elas poderem ajudar a base argumentativa da delegação oficial brasileira. Isso, porém, não ocorreu.

"Não estamos com a caneta na mão, mas participamos como cientistas e como sociedade civil. O desenho do espaço de interação não nos favoreceu, porém o trabalho não vai terminar aqui. O Brasil precisará interagir mais em fóruns internacionais", afirmou. EFE

