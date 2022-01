O extremista Anders Behring Breivik, que assassinou 77 pessoas em 2011 em ataques terroristas na Noruega, fez nesta terça-feira uma saudação nazista aos juízes de uma audiência que avalia seu pedido de liberdade condicional.

"Condeno a violência e o terrorismo e os objetivos do manifesto (que ele publicou em 2011 ao cometer os assassinados). Mas isso não significa que eu não continue a lutar pelo triunfo do nacional-socialismo na Noruega e no Ocidente", declarou Breivik.