A estagnação do processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) ameaça castigar os dois principais partidos do país, Conservador e Trabalhista, nas eleições desta semana para o Parlamento Europeu, nas quais, segundo as últimas pesquisas, o vencedor será o ultranacionalista Partido do Brexit.

O governo conservador da primeira-ministra Theresa May tentou evitar até o último momento a realização do pleito no Reino Unido, mas a impossibilidade de ratificar a tempo o acordo de saída da UE na Câmara dos Comuns forçou o país a participar.