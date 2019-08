O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, irá à cúpula do G7 com as prioridades de obter salvaguardas em relação ao brexit e desbloquear o acordo comercial com os Estados Unidos, além de apoiar a França em suas principais propostas.

Abe participará do encontro de líderes dos sete países mais desenvolvidos que será realizado de sábado à próxima segunda-feira em Biarritz (França) com a lição aprendida em junho na cúpula que o do G20 que o Japão sediou em Osaka e foi marcada pela divisão entre os membros e pela perda de atenção devido a questões bilaterais.