Os representantes dos países dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) defenderam a união de forças para combater a pandemia de Covid-19 e conseguir recuperar a economia mundial.

Ao término da 12ª Cúpula dos Brics, realizada virtualmente, os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro; da Rússia, Vladimir Putin; da China, Xi Jinping; e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, além do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, adotaram a "declaração de Moscou", com quase cem pontos, que será acompanhada por estratégias de cooperação econômica até 2025 e de luta contra o terrorismo.