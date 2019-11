Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que compõem os Brics, pediram nesta quinta-feira um maior apoio financeiro dos países desenvolvidos para o combate à crise climática e reafirmaram o compromisso com a implementação do Acordo de Paris.

Em declaração conjunta, os cinco países, que estão entre os mais poluentes do mundo, solicitaram aos mais desenvolvidos a "ampliação da prestação de assistência financeira, tecnológica e de capacitação aos países em desenvolvimento para apoiar ações de mitigação e adaptação" contra a mudança climática.