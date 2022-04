O britânico Ali Harbi Ali, de 26 anos, foi declarado culpado nesta segunda-feira pelo assassinato, em outubro do ano passado, do deputado conservador David Amess, esfaqueado enquanto atendia eleitores no sudeste da Inglaterra.

Ali, que se disse simpatizante do grupo terrorista Estado Islâmico, também foi declarado culpado de planejar o assassinato de outros parlamentares britânicos, segundo o Tribunal Penal de Old Baily, localizado em Londres.