O britânico Tom Moore, um veterano de guerra de 99 anos, arrecadou mais de 15,4 milhões de libras esterlinas (R$ 100,2 milhões) para o combate à pandemia de Covid-19, quantia que será totalmente destinada ao financiamento da saúde pública do Reino Unido.

Com a ajuda de um andador, Moore, cuja campanha viralizou e comoveu o país, conseguiu nesta quinta-feira completar as cem voltas ao redor de seu jardim, missão que havia iniciado na semana passada.

Moore afirmou que queria fazer este gesto, com cerca de dez voltas por dia, em agradecimento ao atendimento que recebeu quando fraturou o quadril e foi curado de um câncer.

O objetivo inicial era arrecadar mil libras (R$ 6,5 mil) para o Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), mas as expectativas foram superadas de forma quase inacreditável. Até o momento mais de 760 mil pessoas doaram para a causa.

"Obrigado a todos pelo incrível apoio. Foi uma experiência memorável, muito obrigado", escreveu Moore em seu perfil no Twitter após terminar o percurso na casa onde mora, no condado de Bedfordshire, no sudeste da Inglaterra. O momento foi transmitido ao vivo pela "BBC".

O site da campanha continua recebendo doações e chegou a cair nas últimas horas devido à grande quantidade de acessos.

Moore estabeleceu a meta de completar 100 voltas ao redor do jardim, em um trajeto de 25 metros, antes de completar 100 anos, no dia 30 de abril.

Natural do condado de West Yorkshire, no norte da Inglaterra, Moore se graduou como engenheiro civil antes de se alistar no Exército durante a Segunda Guerra Mundial. EFE

