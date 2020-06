Jonty Bravery, o britânico que empurrou um menino de seis anos do décimo andar do museu Tate Modern, em Londres, foi condenado à prisão perpétua, com pelo menos 15 anos de prisão obrigatória, de acordo com o veredicto divulgado nesta sexta-feira.

Após vários dias de julgamento, a juíza Maura McGowan, do tribunal de Old Bailey, declarou Bravery culpado por tentativa de assassinato.