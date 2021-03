O diretor para as Américas do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), Javier Niño Pérez, defendeu nesta segunda-feira o envolvimento da União Europeia (UE) na distribuição de vacinas contra a Covid-19 na América Latina por meio do programa Covax.

Ele salientou que, diante das críticas, deve ser reconhecido o envolvimento político e financeiro da UE, que já mobilizou "mais de 38 bilhões de euros" em todo o mundo e proporcionou metade do financiamento da iniciativa internacional Covax para o acesso global à vacina contra a Covid-19.