As negociações por um acordo que regulamente as relações entre União Europeia (UE) e Reino Unido continuam nesta terça-feira, virando as páginas de um calendário que tem apenas alguns dias até que os britânicos saiam do bloco, completamente desvinculados das regras e acordos comunitários, no próximo dia 1º de janeiro.

Embora o caminho para tentar aproximar posições pareça estreito, os negociadores de Londres e Bruxelas avançam sem deixar escapar nenhum vazamento, e com a insistência do Parlamento Europeu para que se apressem para chegarem a um acordo nesta semana, praticamente a única maneira de o texto ser ratificado ainda neste ano.