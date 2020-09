O vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, depois do pronunciamento sobre o plano de Londres que ameaça o acordo de paz na Irlanda. EFE/EPA/NEIL HALL

O vice-presidente da Comissão Europeia para Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, exigiu nesta quinta-feira que o Reino Unido desista em até um mês do projeto de lei com o qual pretende modificar a salvaguarda pactuada para a Irlanda do Norte e que, segundo Bruxelas, coloca em risco o acordo de paz na região.

"A União Europeia não aceita o argumento de que o espírito da legslação é proteger o Acordo da Sexta-feira Santa. De fato, considera que faz exatamente o contrário", afirmou Sefcovic em comunicado emitido após a reunião em Londres do comitê conjunto para avaliar o cumprimento dos acordos sobre o Brexit feitos até agora.