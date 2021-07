A indústria automotiva europeia, que representa 6% do emprego e mais de 7% do PIB do bloco, terá que eliminar gradualmente os motores poluentes para que apenas veículos limpos sejam comercializados na União Europeia (UE) até 2035, sendo o carro elétrico o grande trunfo do futuro.

Essa é a proposta da Comissão Europeia com o grande pacote legislativo para descarbonizar a economia da UE até meados do século, iniciativa que precisará ser negociada com os Estados-membros, representados no Conselho, e com o Parlamento Europeu.