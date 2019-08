Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado em Buenos Aires e outras cidades da Argentina para manifestar apoio ao presidente Mauricio Macri, derrotado nas eleições primárias do país, ocorridas no último dia 11.

Na capital, foi marcada uma convocação no Obelisco, na região central da cidade, mas os participantes do ato decidiram ir até a sede do governo, na Casa Rosada, onde o chefe de Estado apareceu na sacada, para saudar o público, segurando uma bandeira da Argentina nas mãos, ao lado da mulher, Juliana Awada.