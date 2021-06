A cidade de Buenos Aires iniciou nesta terça-feira o processo de vacinação de pessoas com mais de 50 anos, com a abertura do registro no qual os interessados podem se inscrever e solicitar agendamento para receber a primeira dose, informou o secretário da Saúde, Fernán Quirós.

"Continuamos expandindo a faixa etária para acesso à vacinação contra a covid-19. A partir de agora, pessoas com mais de 50 anos podem se cadastrar para receber a primeira dose da vacina", publicou o secretário de Buenos Aires em seu perfil no Twitter, ao lado do link para acessar o site para a realização do cadastro.