O governo da Bulgária, país da União Europeia (UE) em que a imunização contra a covid-19 avança mais lentamente, anunciou nesta quarta-feira que doará 324 mil doses de vacinas, devido ao desinteresse da população, em meio ao aumento do número de casos.

Vários acordos foram anunciados hoje, todos que precisam ser confirmados pelo Parlamento. Ao todo, 51.480 doses do imunizante da Pfizer serão destinadas à Macedônia do Norte, e 172.500 doses da AstraZeneca ao governo do Butão, antes que a validade delas expire.