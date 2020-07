Milhares de pessoas foram às ruas nesta sexta-feira, no 16º dia de protestos na Bulgária, em que os manifestantes pedem a renúncia do primeiro-ministro do país, Boiko Borisov, que está sendo acusado de corrupção.

Os atos indicaram que não surtiam efeito as notícias sobre uma reforma ministerial, anunciada ontem e aprovada hoje pelo Parlamento nacional. Houve troca nos Ministérios das Finanças, Interior, Economia e Turismo.