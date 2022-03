O 'bunker' do teatro da cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, "resistiu" e as pessoas que estavam no local sobreviveram a um bombardeio, segundo anunciou no Facebook nesta terça-feira o deputado Serhiy Taruta, conforme publicou a agência de notícias "Interfax-Ukraine".

"Depois da terrível noite de incerteza, na manhã do dia 22 da guerra, finalmente, boas notícias de Mariupol", postou o parlamentar do partido Batkivschyna.