Os trabalhos de resgate de vítimas do desabamento parcial de um prédio em Surfside, no condado de Miami-Dade, teve que ser interrompida na manhã desta quinta-feira devido a "movimentos" na parte que ainda está de pé, segundo informaram as autoridades.

A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e o chefe dos bombeiros do condado, Alan Cominsky, confirmaram que as operações serão retomadas quando os engenheiros estruturais determinarem o que pode ser feito.