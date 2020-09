A empresa de tecnologia ByteDance, matriz do aplicativo TikTok, afirmou neste domingo que desconhece o fundo de educação de US$ 5 bilhões que, segundo o presidente americano, Donald Trump, faz parte do acordo firmado com Oracle e Walmart para que a companhia chinesa possa continuar operando nos Estados Unidos.

O governo dos EUA anunciou no sábado que adiará em uma semana a aplicação de medidas contra o TikTok, que entrariam em vigor hoje, após Trump ter dado o aval para o acordo preliminar.