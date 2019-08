Caças russos interceptaram nesta terça-feira um F-18 da Otan, que tentou se aproximar do avião em que viajava o ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoygu, durante sobrevoo nas águas neutras do Mar Báltico.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa através de um vídeo, em que as aeronaves da Força Aérea Russa solicitam que o F-18, aparentemente, com bandeira da Espanha, inicie a manobra de afastamento do avião de Shoygu, que viajava de Kaliningrado para Moscou.