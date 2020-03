A Organização Mundial da Saúde Animal (OIE, pela sigla em inglês), confirmou nesta segunda-feira que um cachorro foi diagnosticado com Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, em Hong Kong.

De acordo com as informações da OIE, o cão foi colocado em quarentena no dia 26 de fevereiro, depois que o dono foi internado em hospital com a doença.

Além de exames veterinários, foram colhidas amostras de secreção do animal, e as orais e nasais deram positivo para o novo coronavírus, denominado oficialmente SARS-CoV-2.

O cachorro, no entanto, não demonstrou qualquer sinal físico da infecção.

De acordo com a OIE, os mamíferos que tiverem estado em contato com humanos diagnosticados com a Covid-19 deverão ficar em quarentena e sob a observação de veterinários por 14 dias.

Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde Animal o potencial zoológico do vírus ainda é desconhecido.