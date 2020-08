A idade média dos infectados com coronavírus caiu para 30 anos na Itália, de acordo com o relatório semanal de monitoramento da pandemia publicado pelo Instituto de Saúde do país (ISS), publicado nesta quinta-feira.

"Na Itália, tal como na Europa e no mundo, houve uma transição epidemiológica da epidemia com uma diminuição acentuada da idade média da população a ser infectada. A idade média dos casos diagnosticados na última semana é de 30 anos", diz o documento com os dados para o período de 10 a 16 de agosto.