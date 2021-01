As equipes de resgate da Indonésia encontraram, nesta terça-feira, uma das caixas-pretas do avião Sriwijaya que caiu no mar no último sábado com 62 pessoas a bordo poucos minutos após decolagem em Jacarta.

Hadi Tjahanto, chefe das Forças Armadas da Indonésia, confirmou em entrevista coletiva que as tropas, compostas por 160 mergulhadores, encontraram uma caixa-preta, e agora continuam a busca pelo gravador de voz do cockpit.