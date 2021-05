Vestidas com camisas brancas e agitando bandeiras da Colômbia, milhares de pessoas saíram às ruas de Cali e outras cidades do país vizinho nesta terça-feira para pedir o fim da violência, do vandalismo e dos bloqueios relacionados aos protestos contra o governo que vêm acontecendo nos últimos 28 dias.

A 'Marcha do Silêncio' foi convocada por diferentes setores da sociedade da capital do departamento de Valle del Cauca, que, com a mensagem "Cali somos todos nós", estão exigindo um retorno à normalidade na cidade do sudoeste colombiano, a mais afetada pelos protestos e bloqueios.