As autoridades de saúde do condado de Placer, no norte da Califórnia, confirmaram nesta quarta-feira a primeira morte de um paciente pelo Covid-19 no estado, somando-se ao décimo falecido relatado minutos antes no estado de Washington, em um total de 11 mortes até o momento nos Estados Unidos.

Aimee Sisson, diretora do Departamento de Saúde do condado, relatou a morte de um idoso com problemas de saúde pré-existentes, que deu positivo para o novo coronavírus ontem.

O paciente, que estava isolado em estado crítico, provavelmente foi exposto a uma infecção durante uma viagem internacional pela companhia de cruzeiro Princess Cruises, que partiu no dia 10 de fevereiro de San Francisco e navegou para o México, retornando 11 dias depois, informaram as autoridades.

Quase simultaneamente, o vice-presidente Mike Pence, que lidera o grupo de trabalho sobre o coronavírus na Casa Branca, anunciou a 10ª morte de um paciente no estado de Washington, sem fornecer mais detalhes.

Nove das 10 mortes no estado do noroeste ocorreram no condado de King, onde dezenas de pacientes e funcionários do Life Care Center em Kirkland, a leste de Seattle, estão sendo monitorados quanto a uma possível infecção.

Na Califórnia, o nervosismo aumentou nos últimos dias na região de Sacramento, depois que na semana passada foi relatada a primeira infecção pelo vírus de origem desconhecida no país. A descoberta foi no Condado de Solano, vizinho da capital californiana.

A paciente é uma mulher que não deixou sua comunidade e que supostamente não teve contato com nenhuma pessoa infectada. EFE

amv/phg