A ofensiva do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra as chamadas "cidades-santuário" sofreu nesta segunda-feira um duro golpe da Suprema Corte, que manteve vigentes as normas da Califórnia que proíbem que a polícia ajude autoridades de Imigração a deter indocumentados.

A decisão é um balde de água fria para o mandatário, que tinha a intenção de pressionar jurisdições que não permitem que autoridades locais colaborem no âmbito migratório. A sentença deixa prisões de imigrantes exclusivamente a cargo do governo federal.