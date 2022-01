O empresário italiano Calisto Tanzi, protagonista em 2003 da maior falência fraudulenta da Europa até então, a do grupo de laticínios Parmalat, morreu aos 83 anos na cidade de Parma, na Itália, de acordo com informações divulgadas neste sábado pela imprensa local.

Tanzi estava internado em Parma desde meados de dezembro por uma infecção pulmonar, não relacionada ao coronavírus, e anteriormente estava em prisão domiciliar cumprindo pena de 17 anos de prisão pelo escândalo Parmalat, hoje controlado pelo grupo francês Lactalis.

Nascido no município de Collecchio, na região da Emilia-Romagna, em 17 de novembro de 1938, Tanzi fundou aos 22 anos uma empresa de laticínios que rapidamente se tornou uma poderosa multinacional, com 130 fábricas ao redor do mundo.

De um dos empresários italianos mais conhecidos internacionalmente, tornou-se protagonista da maior fraude financeira da Europa em 2003, quando foi descoberto que vinha falsificando as contas da empresa durante anos e acumulou um buraco de 14 bilhões de euros. Na época, a Parmalat empregava cerca de 36 mil pessoas em 30 países.

Foi declarada a suspensão de pagamentos e o escândalo afetou mais de 100 mil investidores em todo o mundo que haviam comprado títulos da empresa.

O empresário alegou então que dezenas de políticos italianos, incluindo o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, receberam recursos da empresa durante anos em troca de favores à Parmalat.

Tanzi foi condenado a dez anos de prisão por fraude na primeira instância em 2008 e em 2011 o Tribunal de Apelação de Bolonha o condenou a 17 anos. EFE

