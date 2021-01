EFE/EPA/US HOUSE OF REPRESENTATIVES HANDOUT

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira a abertura de um novo julgamento político do presidente do país, Donald Trump, nesta ocasião sob a acusação de "incitação à insurreição" antes do ataque ao Capitólio na semana passada por parte de centenas de seus apoiadores e que teve saldo de cinco mortes.

Com isso, Trump tornou-se o único presidente da história dos EUA a ter tido dois julgamentos políticos aprovados pela Câmara.