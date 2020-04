CAMBOYA GOBIERNO PARLAMENTO:MAK07. NOM PEN (CAMBOYA), 05/09/2018. El ministro del Interior de Camboya, Sar Khen (i); el primer ministro Hun Sen (2i); el presidente de la Asamblea Nacional, Heng Samrin (c); el rey Norodom Sihamoni (2d) y el presidente del Senado, Say Chhum, posan para fotografías con miembros elegidos del Parlamento del gobernante Partido Popular Camboyano del Primer Ministro Hun Sen, durante la ceremonia de apertura de una nueva sesión del parlamento hoy, miércoles 5 de septiembre de 2018, en la Asamblea Nacional en Nom Pen (Camboya). El rey camboyano Norodom Sihamoni presidió la sesión de apertura oficial del parlamento después de la sexta elección de la asamblea nacional el 29 de julio de 2018. EFE/Mak Remissa

Autoridades do Camboja aprovaram nesta quarta-feira uma polêmica lei de emergência em meio à pandemia de Covid-19, medida criticada por grupos de direitos humanos por prever, entre outras mudanças, um controle ilimitado dos meios de comunicação, embora o governo diga que esse poder dificilmente será utilizado.

A lei, sancionada em ambas as câmaras do Parlamento, entrou em vigor após ser assinada pelo presidente do Senado e chefe do Estado interino, Say Chhum, já que o rei, Norodom Sihamoni, está de viagem na China, informou o jornal "Khmer Times".