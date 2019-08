Um caminhão-tanque que transportava petróleo em um centro comercial no oeste de Uganda explodiu na tarde de domingo e deixou 23 mortos, segundo informaram nesta segunda-feira fontes da polícia e dos serviços de emergência.

A polícia explicou que o acidente ocorreu no distrito de Rubiziri, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. De acordo com as autoridades, o motorista perdeu o controle do caminhão, e o veículo se chocou contra duas caminhonetes de transporte público, explodindo logo depois.