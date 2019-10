A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de hackers ligados ao governo do Irã, informou nesta sexta-feira o jornal "The New York Times".

Mais cedo, a Microsoft revelou que um grupo de hackers que possui vínculos com o Irã tentou acessar contas de funcionários da campanha de um candidato à presidência dos EUA, mas não revelou quem ele seria.