A campanha do candidato presidencial democrata, Joe Biden, acusou nesta quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter provocado "uma insuperável perda de vidas evitável", após o mandatário ter admitido que minimizou a gravidade da Covid-19 em fevereiro e março, embora já soubesse que a doença é mortal.

A equipe do ex-vice-presidente organizou nesta quinta-feira uma conferência com jornalistas que contou com a participação de Kristin Urquiza, mulher que perdeu o pai por Covid-19 e que compareceu à Convenção Nacional Democrata em agosto, e o senador por Ohio Sherrod Brown.