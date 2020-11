O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira ser estranho o fato de ter perdido vantagem em estados-chave na busca pela reeleição, enquanto o gerente de sua campanha, Bill Stepien, afirmou que a vitória do republicano poderá ser comemorada quando todos os votos "legais" forem apurados, em crítica aos feitos por correspondência.

"Ontem à noite eu estava liderando, muitas vezes solidamente, em muitos estados-chave, em quase todos os casos, dirigidos e controlados por democratas. Então, um a um, eles começaram a desaparecer magicamente, pois as urnas de voto por correspondência eram contadas. MUITO ESTRANHO, Muito estranho, e todas as pesquisas erraram completamente e historicamente!", escreveu o candidato à reeleição no Twitter.