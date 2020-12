O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, anunciou nesta quinta-feira que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus na cidade começará daqui dois dias, primeiro em funcionários da Saúde, dos serviços sociais e em professores.

O chefe do governo local divulgou a informação no blog que mantém, em postagem que lembra que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou o início do processo de imunização em grande escala, com a vacina Sputnik V, já na semana que vem.