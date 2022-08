Pelo menos três pessoas morreram devido a confrontos entre facções políticas e mais de 50 ataques físicos, especialmente contra civis, ocorreram desde o início da campanha para as eleições gerais do Quênia no próximo dia 9, confirmou nesta quarta-feira a Comissão Nacional para os Direitos Humanos (KNCHR, na sigla em inglês).

De acordo com um relatório apresentado hoje por esta agência governamental, um total de cinco pessoas morreram, três delas devido a confrontos entre apoiantes de partidos opostos e duas em acidentes de trânsito relacionados com veículos utilizados em campanhas eleitorais.