O Campeonato Espanhol, em resposta às declarações da ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, que não considera "recomendável" a presença de público nos estádios nesta temporada, afirmou que trata-se de uma decisão "discriminatória e incoerente" e que espera que seja reconsiderada.

A organização do torneio solicitou a volta do público "segundo a situação sanitária de cada comunidade autônoma, cabendo a elas a decisão final e respeitando todas as medidas oportunas, assim como está ocorrendo até o momento com diversos espetáculos esportivos e de qualquer outro tipo".