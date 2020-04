A Liga de Futebol Profissional (LFP) da França aceitou nesta quinta-feira a ordem do governo de encerrar a temporada, e proclamará como campeão o Paris Saint-Germain, que liderava a tabela quando o torneio foi interrompido por causa da pandemia de Covid-19.

Segundo confirmaram à Agência Efe fontes do futebol francês, a decisão, tomada pela Assembleia da LFP, será referendada nesta tarde pelo Conselho de Administração da organização.

Após 28 rodadas disputadas, o PSG liderava o Campeonato Francês com 68 pontos, 12 a mais que o segundo colocado, Olympique de Marselha. Em meados de março, a competição foi paralisada devido à ameaça de contágio do coronavírus SARS-CoV-2.

Com a nova conquista, a equipe parisiense chega a nove títulos do torneio, o terceiro consecutivo. Desde que o clube foi adquirido por um fundo soberano do Catar, em 2011, ganhou a competição sete vezes..

A Assembleia da LFP propôs que, além do PSG, se classifiquem para a próxima edição da Liga dos Campeões o segundo colocado, Olympique, e o terceiro, Rennes. A classificação final foi definida em uma relação de pontos por partida disputada por cada clube, de modo a evitar que os times com jogos atrasados sejam prejudicados.

De acordo com a fórmula adotada pelo Conselho de Administração, Amiens e Toulouse cairão para a segunda divisão, enquanto Lorient e Lens subirão para a elite.

Caso não sejam disputadas as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, que dão acesso para a Liga Europa, as vagas ficarão com Lille, Reims e Nice, quarto, quinto e sexto colocados, respectivamente.

O Lyon ficará fora de todas as competições europeias pela primeira vez desde a temporada 1996/1997. Na sétima posição do Campeonato Francês, um ponto atrás de Reims e Nice, o Lyon venceu a Juventus por 1 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, mas o jogo de volta foi adiado devido à pandemia.