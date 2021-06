As autoridades médicas do Canadá aprovaram nesta terça-feira a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer ou da Moderna para pessoas que receberam uma primeira aplicação com imunizante da AstraZeneca, em decisão baseada em um estudo realizado na Espanha.

A médica chefe do país, Theresa Tam, declarou em entrevista coletiva que a pesquisa espanhola mostrou que misturar as vacinas tem efeitos positivos.