O Canadá anunciou nesta segunda-feira que aceitará passaportes vencidos apresentados por cidadãos venezuelanos devido à dificuldade de muitos deles de renovar seus documentos.

O Ministério de Imigração e Cidadania do Canadá afirmou em comunicado que os venezuelanos com passaportes vencidos há menos de cinco anos ou perto do vencimento poderão continuar utilizando o documento para solicitar vistos, licenças de trabalho ou estudo e residência permanente no país.