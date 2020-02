O governo do Canadá anunciou nesta quinta-feira o início da operação para repatriar cerca de 300 canadenses que residem na província de Hubei, na China, com a chegada a Wuhan do primeiro avião que os levará de volta ao país.

O ministro das Relações Exteriores canadense, François-Philippe Champagne, anunciou no Twitter a chegada do avião ao aeroporto internacional de Wuhan.