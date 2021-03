As autoridades sanitárias do Canadá recomendaram nesta segunda-feira a suspensão do uso da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca para pessoas com menos de 55 anos de idade, diante de alguns casos de reações adversas na Europa.

O Comitê Assessor Nacional em Imunização do Canadá (Naci) adotou a medida como precaução depois que cerca de 500 mil doses foram administradas no país.