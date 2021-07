A filha do presidente da Nicaragua, Camila Ortega Murillo. EFE/Arquivo

O Canadá anunciou nesta quarta-feira a imposição de novas sanções contra 15 altos funcionários do regime da Nicarágua, incluindo a filha do presidente Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo, "em resposta às violações dos direitos humanos" no país centro-americano.

Os 15 indivíduos já haviam sido punidos nos últimos meses pelas autoridades dos Estados Unidos. A medida adotada pelo governo canadense impede que seus cidadãos - pessoas ou instituições - façam negócios com os integrantes desta lista.