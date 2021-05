As autoridades sanitárias do Canadá disseram nesta sexta-feira que a terceira onda de contágio pelo coronavírus está em queda e que durante o verão no país (a partir de junho) a população poderá começar a socializar ao ar livre, já que a porcentagem de vacinados com pelo menos uma dose atinja 75%.

A ministra da Saúde, Patty Hajdu, e a diretora médica do Canadá, Theresa Tam, declararam durante entrevista coletiva que, enquanto isso, as restrições devem permanecer para reduzir o número de novos casos de Covid-19.