As autoridades do Canadá estão tentando conter a disseminação da Covid-19 entre a população mais vulnerável, com foco principalmente nos asilos e casas de repouso, onde ocorreu quase a metade das mortes pela doença no país.

O primeiro-ministro Justin Trudeau reconheceu nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que a situação nos lares de idosos é preocupante, e amanhã discutirá com os governos provinciais medidas para conter a epidemia nessas instalações.

"Não consigo imaginar o que muitos canadenses estão sofrendo neste momento com entes queridos que estão sofrendo, pessoas que não podem sequer visitar agora, idosos preocupados em ficar doentes sem poder ver seus filhos ou netos", declarou Trudeau.

O Canadá passou na quarta-feira a marca de 1 mil mortes por Covid-19, com 1.007, e já registrou 28.209 casos de infecção pelo novo coronavírus.

"Como país, temos de nos concentrar nisso. Por isso, vou falar amanhã à noite com os primeiros-ministros provinciais sobre como o governo federal pode ajudá-los com os lares de idosos", completou o premiê canadense.

A preocupação das autoridades está centrada especialmente nas províncias de Quebec e Ontário, devido ao elevado número de pessoas mais velhas afetadas e morrendo entre seus residentes.

Trudeau confirmou que Quebec, a mais afetada pela Covid-19, com 14.860 casos e 487 mortes, solicitou a intervenção de unidades especiais do Exército no norte do território. O primeiro-ministro acrescentou que as províncias que o solicitarem receberão a mesma ajuda militar para conter a epidemia em seus asilos.

Ontário, onde há 8.477 casos de coronavírus e 385 mortes, também enfrenta 98 surtos nesses lares. Em Toronto, capital da província e maior cidade do Canadá, 68 dos 115 óbitos por Covid-19 registrados são de pessoas que viveram em tais instalações.

A situação levou as autoridades locais a revelar hoje um plano para conter a propagação do vírus nesses recintos, incluindo uma campanha agressiva para fazer testes em residentes e funcionários. "Faremos tudo que for necessário para proteger aqueles que não podem se proteger", disse o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford.

Mesmo assim, Ford não conseguiu responder à pergunta de um repórter sobre a razão pela qual o seu governo no ano passado praticamente eliminou as inspeções que investigavam negligência e problemas de saúde em asilos. EFE

