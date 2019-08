O chefe da Segurança Geral do Líbano, general Abbas Ibrahim, anunciou nesta sexta-feira a libertação do cidadão canadense Kristian Lee Baxter, detido na Síria desde o fim de 2018 sob a acusação de violar as leis sírias.

"Agradeço ao Líbano por ter ajudado na minha libertação. Pensava que teria que ficar lá para sempre", afirmou o canadense em entrevista coletiva em Beirute, pouco antes de começar a chorar.